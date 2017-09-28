Из Екатеринбурга возобновят рейсы в Красноярск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет полеты по направлению Екатеринбург – Красноярск. Регулярные рейсы будут выполняться с 30 октября по 21 марта 2018 года по понедельникам и средам в Красноярск, а по средам и пятницам в Екатеринбург. Билеты уже в продаже по специальной сниженной цене от 4000 рублей.

Красноярск – промышленный город, но это не мешает ему привлекать туристов своими природными заповедниками, архитектурой, и интересными памятниками. Природный парк «Столбы» – одно из самых необычных мест России и символ города Красноярска. Отличное место для практики навыков скалолазания разных уровней или просто пеших прогулок. Среди достопримечательностей также стоит отметить часовню Параскевы Пятницы, Усадьбу Суриковых, Свято-Покровский кафедральный собор, набережную Енисея и многое другое.

Кроме того, через Красноярск есть удобные стыковки в другие города России, СНГ и дальнего зарубежья из столицы Урала. Билеты можно приобрести на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в колл-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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