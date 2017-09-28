В Качканаре саботируют госкурс на отмену местных выборов по партспискам и хотят увеличить представительство оппозиции

В свердловской промышленной муниципии – Качканаре фактически саботируют выполнение установок федеральных и региональных властей по отмене выборов местных представительных органов по партийным спискам. Глава города Сергей Набоких, при поддержке КПРФ, на прошедших на этой неделе в Качканаре публичных слушаниях прямо выступил против данного госкурса.

Напомним, что за последние пару лет представители федерального центра не раз говорили о том, что органы власти (и в особенности муниципальные) должны быть в своей работе максимально приближены к нуждам и интересам рядовых граждан.

«Муниципальный уровень власти – это все-таки тот, который является самым близким гражданам, и до него – я уже много раз об этом говорил, да, собственно, на экспертном уровне это постоянно звучит, – до него граждане должны, что называется, в прямом смысле слова рукой дотянуться», – на одном из заседаний президентского Совета по местному самоуправлению подчеркнул глава государства Владимир Путин.

Сигнал в регионах услышали и спустили соответствующие установки на муниципальный уровень – приблизить местных депутатов к народу, а значит, среди всего прочего, отменить смешанную систему выборов депутатов в муниципалитетах. Речь в данном случае идет о том, что в настоящее время часть населенных пунктов страны выбирает местных депутатов как по мажоритарной (одномандатной), так и по пропорциональной системе (по партспискам). При этом в мажоритарном варианте избиратель голосует за каждого конкретного кандидата, а в пропорциональном – фактически просто за бренд той или иной партии.

И по этим партспискам в местные думы нередко проходят практически не известные электорату персонажи, да и ответственности перед избирателями в конкретных территориях они фактически не несут – с партсписка за исполнение (или неисполнение) предвыборных обещаний потом спросить сложно. Соответственно, было принято госрешение – партсписочную часть на уровне местных выборов (и в первую очередь на уровне небольших муниципий) – убрать, оставив только мажоритарную схему.

В Свердловской области за последние два года большинство городских округов отказались от смешанной электоральной системы и оставили только депутатские выборы по округам. Процесс в регионе идет в более-менее плановом режиме, и в администрации свердловского губернатора уже не раз звучало, что согласно соответствующим договоренностям с руководителями на местах – от выборов по партспискам в области практически везде (за скобки здесь пока выводят крупнейшие МО – Екатеринбург и Нижний Тагил) откажутся.

Между тем в Качканаре, очевидно, считают иначе. Главе города Сергею Набоких, как и прочим свердловским мэрам, было представлено соответствующее поручение – по подготовке и внесению в устав муниципии необходимых поправок для отказа от смешанной системы выборов, но Набоких приступил к реализации данных установок, мягко говоря, без энтузиазма.

Ну то есть, как и было поручено, проект изменений в устав города в думу он внес, и необходимые в таких случаях публичные слушания Набоких организовал и провел, но практически первыми же заявлениями на слушаниях градоначальник обозначил свою реальную позицию: смешанную систему выборов отменять не надо, а декларации федеральной и региональной власти о необходимости приближения депутатов к народу – это все происки «Единой России».

Тут стоит отметить, что в Качканаре сложилась довольно сложная административно-политическая ситуация. Глава муниципии Сергей Набоких здесь выступает в роли вроде как оппозиционера: в 2009 году он, к примеру, был выдвинут в мэры от «Справедливой России». Однако в 2012 году покинул ряды данной партии, заявив, что глава муниципалитета должен быть в принципе беспартийным.

«Я – беспартийный. В какую-либо другую партию не планирую вступать. Считаю, что глава должен быть в стороне от причастности к какой-нибудь партии. Ни в «Единую Россию», ни в «Родину» я вступать не буду. Я просто выхожу из партии, чтобы не быть партийным человеком», – был абсолютно уверен тогда Набоких, что, впрочем, уже в 2013 году не помешало ему написать заявление о вступлении в ряды «Единой России», куда он и был принят.

Между тем врожденную оппозиционность, видимо, все-таки никуда не денешь, и принадлежность к партии власти опять же не мешает Сергею Набоких все эти годы непримиримо воевать с местными депутатами-единороссами, которые имеют большинство в Качканарской гордуме. С другой стороны Набоких активно конфликтует с руководством градообразующего предприятия – Качканарского горно-обогатительного комбината.

Ситуация для мэра, казалось бы, патовая и надо как-то договариваться о взаимодействии с думой и комбинатом, но здесь Набоких уже не первый год помогает то, что профсоюзом ГОКа руководит еще один вроде как оппозиционер – Анатолий Пьянков, который на противостоянии с руководством предприятия активно зарабатывает политический капитал.

Далее, амбиции мэрско-профсоюзного тандема решили использовать коммунисты, и сейчас в городе фактически сложился оппозиционный триумвират из Набоких, Пьянкова и представителя КПРФ, депутата местной думы Габбаса Даутова.

«Схема вполне рабочая, у Набоких какой-никакой, но адмресурс. У Пьянкова – определенная доля поддержки среди жителей города. Даутов представляет крупную партию, а это тоже мощный ресурс и, к тому же, возможность, база для выдвижения объединенного списка», – комментирует ситуацию один из депутатов Качканара.

В сложившейся оппозиционной конструкции Набоких сотоварищи действительно опасно отказываться от смешанной системы выборов, которые здесь пройдут уже в следующем году. Союзники мэра из КПРФ и близкие к нему «эсеры», как показывает опыт прошлых лет, некоторое количество депутатов в думу по партийным спискам в промышленном Качканаре практически гарантированно проведут (использовав в качестве локомотива федеральные партбренды), а вот если останутся только одномандатные округа, то здесь никаких гарантий уже не будет. Так что то влияние, которое в настоящее время имеют в качканарской думе промэрские силы, может быть потеряно, а главу Качканара сейчас избирают как раз представители думы, и потеря позиций в думе для Набоких равнозначна завершению карьеры градоначальника.

В этой ситуации ему и поручили провести реформирование думской избирательной системы в Качканаре. Он, в силу своего понимания того, как эта система должна на самом деле выглядеть, к исполнению поручения и приступил. Одним из первых шагов на этом пути стали организованные Набоких провальные (для реформы) публичные слушания, на которых большинство участников выступило за сохранение смешанной системы выборов в местную думу.

Правда, выступивших «за» было всего 19 человек (при количестве избирателей в Качканаре примерно в 35 тысяч), и практически все они, по информации других участников слушаний, были представителями КПРФ. Однако формально Сергей Набоких слушания организовал и провел, а как уж там народ свою волю публично изъявил, за это мэр не отвечает.

В руководстве Качканарской городской думы между тем отмечают, что консультации с общественностью по данному вопросу будут продолжены, и от мысли о необходимости изменения системы выборов в муниципалитете никто не отказывается. Другой вопрос, насколько быстро и эффективно этот процесс будет реализован в городе, мэром которого трудится прирожденный оппозиционер из «Единой России» Сергей Набоких.

Екатеринбург, Святослав Булгарин

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