На Урале вынесли приговор поварам, из-за которых десятки детей заболели сальмонеллезом

В Карпинске к полугоду ограничения свободы приговорили двух поваров местного детского дома, из-за которых летом 2016 года десятки детей подхватили смертельно опасную инфекциею – сальмонеллез.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе прокуратуры Свердловской области, судебный процесс прошел в особом порядке, так как оба повара Алла Седлак и Лидия Пересторонина признали свою вину. Суд установил, что 30 марта 2016 года в Карпинском детском доме-интернате женщины небрежно отнеслись к своим трудовым обязанностям и не соблюли санитарные правила и нормативы. Так, когда в детдом нагрянули санитарные врачи с проверкой, они обнаружили, что на кухне не соблюдаются правила мытья столовой и кухонной посуды, неправильно хранятся моющие и дезинфицирующие средства. Повара неправильно хранили быстро портящиеся продукты.

«В результате нарушения санитарных правил действиями поваров был причин вред здоровью сотруднику и 32 воспитанникам Карпинского детского дома-интерната. У всех них выявлено заболевание – острый сальмонеллез», – уточняют в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.09.17

В Качканаре саботируют госкурс на отмену местных выборов по партспискам и хотят увеличить представительство оппозиции. / Ущерб ККТ «Космос» после поджога царебожником составил 17 миллионов рублей. / Очередной скандал на УВЗ. Профсоюз вычитает деньги из зарплат без согласия работников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»