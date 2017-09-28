Четверг, 28 сентября 2017, 14:42 мск

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На Урале вынесли приговор поварам, из-за которых десятки детей заболели сальмонеллезом

На Урале вынесли приговор поварам, из-за которых десятки детей заболели сальмонеллезом

В Карпинске к полугоду ограничения свободы приговорили двух поваров местного детского дома, из-за которых летом 2016 года десятки детей подхватили смертельно опасную инфекциею – сальмонеллез.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе прокуратуры Свердловской области, судебный процесс прошел в особом порядке, так как оба повара Алла Седлак и Лидия Пересторонина признали свою вину. Суд установил, что 30 марта 2016 года в Карпинском детском доме-интернате женщины небрежно отнеслись к своим трудовым обязанностям и не соблюли санитарные правила и нормативы. Так, когда в детдом нагрянули санитарные врачи с проверкой, они обнаружили, что на кухне не соблюдаются правила мытья столовой и кухонной посуды, неправильно хранятся моющие и дезинфицирующие средства. Повара неправильно хранили быстро портящиеся продукты.

«В результате нарушения санитарных правил действиями поваров был причин вред здоровью сотруднику и 32 воспитанникам Карпинского детского дома-интерната. У всех них выявлено заболевание – острый сальмонеллез», – уточняют в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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