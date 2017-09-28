Коммунальщики: поэтапное подключение тепла незаконно

Поэтапное включение отопления в жилых домах Екатеринбурга незаконно. К такому выводу пришли юристы коммунальных организаций, изучая ключевой документ, касающийся запуска систем отопления. Речь идет о постановлении правительства РФ №354. Документ не предусматривает никакого разделения на этапы, во время которых жителям одних районов тепло уже поступает, а другие – только ждут его.

Напомним, отопительный сезон официально стартовал в Екатеринбурге 18 сентября. Как и в прошлые годы, процесс запуска условно поделили на четыре этапа общей длительностью две недели. В первую очередь, по планам ресурсоснабжающей организации, потеплеть должно было в домах, расположенных на Уралмаше, ВИЗе, Синих Камнях, ЖБИ и Ботанике. Затем в домах центральной части Верх-Исетского, Железнодорожного и Орджоникидзевского районов. После батареи должны были нагреться в центре города. Последними получить тепло должны были жители Сортировки и Пионерского поселка. Примерно такого графика и придерживаются ресурсники. Но он вызывает массу недовольства – как у жителей Екатеринбурга, так и у специалистов отрасли. «Напрашивается вопрос: «Почему какие-то районы радуются теплу в первую очередь в середине сентября, а какие-то в начале октября, когда за окном уже стабильные отрицательные температуры?». Согласно постановлению №354 разделение процесса включения системы отопления на этапы незаконно. В законе сказано, что в первую очередь производится подключение медицинских учреждений и учреждений социального обеспечения (при среднесуточной температуре в течение пяти суток +10 и ниже), затем отопление должно появиться в жилых домах (при среднесуточной температуре в течение пяти суток +8 и ниже), а в последнюю очередь подключаются административные здания и промышленные предприятия. Никакого поэтапного разделения по районам законодательством не предусмотрено. Нарушать закон тепловиков, вероятно, заставляет некачественная работа их самих. Из-за неготовности сетей поставщики запускают тепло в четыре этапа, а параллельно латают свои трубы», – говорят в управляющей компании «Верх-Исетской».

В аварийно-диспетчерской службе УК пояснили, что по состоянию на 28 сентября в Верх-Исетском районе система отопления не запущена еще в нескольких десятках домов. «В период старта отопительного сезона зачастую тепловой ресурс поступает в дом с низкими давлением и температурой. В ежедневном режиме поставщики тепла присылают телефонограммы с информацией об авариях и ремонтах магистралей. А за окном, не надо забывать, уже наступили холода», – объясняют там.

Ситуация, по прогнозам коммунальщиков, не стабилизируется до середины октября, к чему надо быть готовым жителям, как и к росту сумм в квитанциях в связи с появлением строки «Отопление». «Надо напомнить и о недавнем изменении, касающемся платы за тепло. Ранее ежемесячные суммы в платежках зимой были расчетным среднемесячным объемом потребления за предыдущий год. В конце года специалисты сравнивали начисленную сумму с начислением за фактическое потребление и делали корректировку либо в плюс, либо в минус. С прошлого отопительного сезона ежемесячная оплата за тепло производится сразу по факту потребления. Соответственно если осенью за окном еще тепло, суммы будут небольшими. С морозами теплоноситель подается более высокой температуры, что увеличит платежи», – добавляют в УК «Верх-Исетской».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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