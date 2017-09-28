На Бебеля из-за тройного ДТП образовалась многокилометровая пробка

В Екатеринбурге на улице Бебеля образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП с участием трех машин. Автомобили раскидало по двум рядам дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подробности происшествия рассказывают в социальных сетях очевидцы. По их словам, авария случилась на перекрестке улиц Бебеля и Таватуйской. По предварительным данным, здесь столкнулись две иномарки Mazda и Toyota, а также «Нива». В результате ДТП в сторону Уралмаша скопилась гигантская пробка. Кто-то из автомобилистов объезжает затор по газону.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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