Четверг, 28 сентября 2017, 16:56 мск

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Екатеринбург

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На Бебеля из-за тройного ДТП образовалась многокилометровая пробка

На Бебеля из-за тройного ДТП образовалась многокилометровая пробка

В Екатеринбурге на улице Бебеля образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП с участием трех машин. Автомобили раскидало по двум рядам дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подробности происшествия рассказывают в социальных сетях очевидцы. По их словам, авария случилась на перекрестке улиц Бебеля и Таватуйской. По предварительным данным, здесь столкнулись две иномарки Mazda и Toyota, а также «Нива». В результате ДТП в сторону Уралмаша скопилась гигантская пробка. Кто-то из автомобилистов объезжает затор по газону.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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