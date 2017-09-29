Пятница, 29 сентября 2017, 08:42 мск

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В Невьянске мужчина похитил 7 миллионов, предназначенных для многодетных семей

В Невьянске мужчина похитил 7 миллионов, предназначенных для многодетных семей

В Невьянске местный житель в течение двух лет обманом получал деньги из бюджета, предназначенные для строительства домов для многодетных семей. Всего мужчина похитил 7 миллионов рублей, выделенных восьми семьям. Возбуждено уголовное дело.

Невьянская городская прокуратура в ходе проверки установила, что в 2013 и 2014 годы мужчина для получения денег по свидетельствам о праве на получение социальной выплаты предоставлял в Фонд жилищного строительства Свердловской области ложные сведения о строительстве домов. Но никакие дома на самом деле не строились.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в особо крупном размере», – сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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