Екатеринбург стал аутсайдером по числу подключенных к отоплению домов

По состоянию на сегодняшнее утро в Свердловской области подключено к отоплению 86 % жилых домов и 97% объектов социального назначения. В Екатеринбурге показатель ниже – 70% и 87% соответственно, сообщают в пресс-службе минЖКХ.

В областном центре к системам теплоснабжения подключено 165 школ (94 %), 402 детских сада (92 %), 154 учреждения здравоохранения (93 %), 56 из 100 учреждений культуры, все интернаты и 97 прочих объектов социального назначения (78 %).

В Восточном управленческом округе подключено 99,6 % жилфонда и 100 % соцсферы. Самый низкий показатель по уровню теплоснабжения жилфонда в Камышловском районе – на сегодняшний день он составляет 97,2%.

В Западном управленческом округе теплом обеспечено 93 % населения и 98 % учреждений соцкультбыта. Самый низкий показатель по жилым домам (51 %) в Михайловском муниципальном образовании.

В Горнозаводском управленческом округе отапливается 99,6 % жилфонда и 99,7% социальной сферы. Здесь в конце списка с показателем теплоснабжения жилья в 95,1 % находится Невьянский городской округ.

В Северном управленческом округе тепло включено у 99,9 % населения и в 99,8 % учреждений социального назначения. Самый низкий показатель отопления жилых домов в Верхотурье – 90, 2 процента.

В Южном управленческом округе подача теплоснабжения начата в 96,7 % домов 97 % объектов соцкультбыта. Самый низкий процент подключения жилья – в Каменском городском округе (62%).

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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