В выходные в Свердловской области ожидаются дожди с мокрым снегом

Синоптики прогнозируют похолодание и осадки в виде дождя с мокрым снегом. Минусовые температуры на севере установятся уже сегодня, в Екатеринбурге температура ниже нуля опустится в ночь на воскресенье. Автомобилистам советуют быть аккуратнее на дорогах – будет скользко.

В Екатеринбурге в ближайшие сутки еще сохранится плюсовая температура – днем будет +5…+7, ночами – +2…+3. Пойдут дожди. На севере осадки будут сопровождаться мокрым снегом, температура опустится ниже нуля.

В Екатеринбурге значительное похолодание начнется с воскресенья, 1 октября. Ночами будет 0…-2 градуса, днем до +3. Так же будет и в начале следующей недели.

Синоптики напоминают автомобилистам, что на дорогах образуется гололед. Поэтому следует быть аккуратнее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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