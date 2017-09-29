Чиновникам Екатеринбурга дали сутки на признание о взятке

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил инструкцию о том, как должны действовать чиновники в случае предложения им взяток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно положению, опубликованному на сайте администрации города, муниципальный служащий должен уведомить работодателя о поступившем обращении «в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений» не позднее следующего рабочего дня после получения такого обращения. В случае нахождения чиновника в отпуске или командировке – на следующий день после выхода на работу. При этом документ позволяет чиновнику уведомить работодателя и о поступлении подобных обращений к коллеге.

Уведомление служащие могут составить в произвольной форме, однако при этом им следует указать ФИО, описание обстоятельств, при которых им стало известно об обращении, а также «подробные сведения о коррупционном правонарушении, к совершению которого осуществлялось склонение». Прием заявлений осуществляет отдел кадров.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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