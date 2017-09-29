В Екатеринбурге ОМОН и полиция нагрянули на КОР в поиске нелегалов

В Екатеринбурге силовики продолжают рейды по выявлению нелегальных мигрантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОНа нагрянули с проверкой на рынок КОР. В рамках спецоперации правоохранители оцепили территорию торговой площадки. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области, силовики выявили и доставили в отдел полиции 9 человек. Гастарбайтеры нарушили режим пребывания в России и правила осуществления трудовой деятельности.

Напомним, недавно ОМОН и полиция устроили масштабный рейд на скандальной овощебазе № 4.

Тогда с территории торговой площадки силовики увезли в отделение полиции 167 мигрантов. 20

гастарбайтеров были привлечены к административной ответственности, в отношении трех были возбуждены уголовные дела по статье 327 УК РФ «Подделка документов».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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