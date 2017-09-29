«СКБ-банк» обязали увеличить шрифт в кредитных договорах

Клиенты «СКБ-банка» неоднократно жаловались на то, что условия выдачи кредита в договорах прописаны мелким шрифтом и почти не читаются. Роспотребнадзор обратился с иском об увеличении шрифта в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в иске высказывались требования предоставлять потребителям необходимую и достоверную информацию. Банк должен был увеличить размер шрифта договора, чтобы клиенты свободно могли прочитать все.

В период рассмотрения дела «СКБ-банк» исправил допущенные нарушения: были разработаны и утверждены типовые формы договора с размером шрифта, поддающимся свободному прочтению. В связи с добровольным исполнением ответчиком исковых требований производство по указанному делу было прекращено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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