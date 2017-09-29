Жители Свердловской области чаще всего сидят в интернете в пятницу после 21:00

По данным аналитиков «МегаФона», в этом году жители региона увеличили свои интернет-запросы в 1,5 раза. Теперь ежедневно абоненты скачивают трафик, равный 150 тысяч фильмов. Впрочем, чаще всего интернет в смартфонах на Урале используют для общения в соцсетях. Причем жители разных областей сидят в интеренете в разное время и даже в разные дни недели.

Как установили аналитики «МегаФона», жители Свердловской области активнее качают трафик в пятницу после 21:00. ХМАО и Челябинская область предпочитают «зависать» в сети в среду, тюменцы оставляют время для онлайн-общения на вечер субботы, а пермяки больше всего сёрфят в интернете во вторник, ближе к 21:00.

Чаще всего интернет в смартфонах на Урале используют для общения в соцсетях. ВКонтакте, Oдноклассники, Facebook обогнали по популярности мессенджеры WhatsApp и Viber. Интересно, что больше других мобильных интернет подключают мужчины в возрасте от 25 до 40 лет.

В общероссийских масштабах, 54% от населения РФ пользуются интернетом хотя бы 1 раз в месяц через мобильные устройства, а 20 млн человек – 16% от населения страны – только с мобильных устройств. Такую статистику дает Mediascope.

На Урале самые качающие абоненты живут в ЯНАО и ХМАО – именно в этих регионах зафиксирован наибольший интернет-трафик, который в среднем скачивает на свой смартфон один абонент. Следом идут жители Курганской, Тюменской и Челябинской областей. Впрочем, по количеству мобильных интернет- пользователей в лидерах Свердловская область.

«В этом году пик потребления мобильного интернета пришелся на август, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года трафик вырос на 46%. Сегодня каждый второй клиент «МегаФона» пользуется передачей данных, в то время как еще 2 года назад только треть уральцев выходили в глобальную сеть с мобильных устройств. Чтобы как можно больше пользователей могли одновременно сёрфить в интернете на высоких скоростях, мы расширяем емкость сети. Так, в Екатеринбурге по итогам лета интернет стал еще быстрее на Уралмаше, в Заречном районе, в Центре, возле Дворца молодежи, а также в районе Южного автовокзала», – отметил директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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