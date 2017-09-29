«Острова», «Зеленый берег» или «Река»: созданы три концепции набережной Верх-Исетского пруда (ФОТО)

В следующий четверг, 6 октября, градостроительный совет Екатеринбурга подведет итоги конкурса на разработку концепции набережной реки Исети и Верх-Исетского пруда от улицы Папанина до Малого Конного полуострова, включая площадь Субботников и территорию Верх-Исетского завода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в финал вышли три концепции.

Первая называется «Зеленый берег» и принадлежит ООО ГАКБ ПИАР. Один из основных принципов стратегии – максимальное сохранение растущих здесь деревьев и защита экологически ценной растительности на берегах. Идея концепции в том, что «зеленый каркас» соединит открытые общественные пространства в центре города с системой новых рекреационных пространств на берегу Верх-Исетского пруда и южной набережной Исети. По идее авторов, предлагаемое сочетание функций от спорта и активного отдыха до культурных объектов, новых общественных зеленых зон и ресторана, создание развлекательного района направлено на предоставление возможностей для людей разного возраста.

Например, старые здания завода предлагается трансформировать в креативный кластер, где расположатся художественные галереи, мастерские художников, сцена для музыкальных и театральных постановок. Возможно использование площадки для постоянного проведения индустриальной биеннале. В проекте концепции также гребной парк, экологический парк и историческая коммерческая зона, куда авторы предлагают перенести старинные деревянные здания из других районов и устроить в них магазины по продаже сувениров и кафе.

Вторая концепция – «Проект Река», предложенный целым консорциумом авторов: ООО «Архитектурная мастерская Молокова», ООО «Aleka Group», ИП Ю. А. Тамплон, ИП С. А. Кулагин. Предложение состоит в максимальном раскрытии берегов и развитии водных объектов за счет организации комплекса парков на проектируемом пространстве. Например, фонтан центральной части будущего сквера Девяти Ангелов напротив церкви Рождества Христова станет центром камерного церковного сквера и послужит местом остановки на пути к набережной или в церковь. Фонтан на площади Субботников станет центром площади и подчеркнет ее «европейский» городской характер. «Фонтан имеет символическое значение, что достигается включением скульптурного железного объема с изображениями исторического содержания», – указывают авторы.

Водное окно стрит-арт пространства «Подмостки» под путепроводом на ул. Токарей и трамвайным мостом превратит закрытую и непроходимую часть берега в популярный всесезонный концертный зал под открытым небом. На территории старого завода планируется разместить бизнес-парк.

Архитектор Александр Незнамов предложил третий проект – «Острова», состоящий из семи условных зон разного назначения. «Спроецировав принцип градостроительного кода города, мы получили семь зон – обособленных друг от друга разрывами-паузами и связанных единым путем, пронизывающим всю набережную Верх-Исетского пруда. Для образности такие зоны мы назвали «острова». Наполняя среду причастными к ней людьми, мы и среду делаем сопричастной каждому. Обитаемость островов – залог сохранения порядка, чувства комфорта и интереса», – поясняет автор. «Острова» будут носить имена Детства, Спорта, Культуры, Маяка, Тишины, Встреч и Искусства. «Разрывы-паузы между островами – некая зона перехода из одного состояния в другое, с одного острова на другой. В таком приеме заложен потенциал ритмичности пространства, динамично сменяющихся образов, что само по себе организует интересную, насыщенную событиями городскую среду. Например, разрывы между островами Искусства и Тишины представляют собой холмы с заливными лугами у их подножья. А разрывы между детским и спортивным островами – водные каналы», – говорится в концепции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.17

Уральские депутаты Госдумы рискуют не попасть на «Матильду». / В Екатеринбурге «заминировали» правительство, резиденцию губернатора, исполком ЕР и два министерства. / Жители Свердловской области чаще всего сидят в интернете в пятницу после 21:00. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»