На Урале четверо прохожих стали жертвами уличной резни

В Свердловской области в поселке городского типа Шаля местный житель устроил резню на улице, нападая на случайных прохожих с ножом.

Об этом сегодня со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщает «АиФ Урал». По данным издания, погибли четверо человек. «Очевидцы рассказывают, что мужчина в явно неадекватном состоянии шёл по улице с ножом, выискивал жертвы и убивал. Так продолжалось до тех пор, пока убийцу не обезвредили», – пишет газета.

Получить официальное подтверждение информации в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области пока не удалось.

Шаля, служба информации РИА «Новый День»

Шаля. Другие новости 29.09.17

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