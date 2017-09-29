Пятница, 29 сентября 2017, 11:55 мск

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Сотрудники резиденции губернатора вернулись на работу – бомбу не нашли

Сотрудники резиденции губернатора вернулись на работу – бомбу не нашли

Сотрудники полиции завершили проверку здания администрации губернатора Свердловской области. Сотрудникам разрешено вернуться на рабочие места, сообщает источник в резиденции. Никаких опасных предметов в здании не обнаружено.

Напомним, ранее сообщалось об эвакуации людей из-за сообщений о заложенных бомбах.

Первыми в этом списке оказались здания областного исполкома «Единой России», областного правительства, резиденции губернатора, а также Министерства строительства Свердловской области и МУГИСО на улице Мамина-Сибиряка. Между тем, по данным на 12:50, людей также эвакуировали из здания министерства образования области на улице Малышева, а также из пенсионного фонда на ВИЗ-бульваре, 7, и Мамина-Сибиряка, 145, и Кировского районного суда на улице Бажова. По всем адресам сейчас работают сотрудники экстренных служб. Эвакуирован также торговый комплекс «Мытный двор».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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