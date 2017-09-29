Эвакуированы администрация Кировского района и несколько школ (ФОТО)

В Екатеринбурге эвакуированы сотрудники и посетители администрации Кировского района. Об этом «Новому Дню» сообщили очевидцы. Возле здания дежурят врачи скорой, на месте работают представители специальных служб.

Также родители учеников школы № 23 сообщают о том, что детей отправили по домам из-за эвакуации. Причины не сообщаются. «Им просто сказали организованно одеться, выйти на улицу и идти домой. Дети рады – у нас отменилась контрольная по математике», – рассказала «Новому Дню» мама одного из второклассников.

Горожане сообщают, что идет эвакуация из «Театра кукол» на Мамина-Сибиряка и нескольких школ – на ЖБИ и в центре, в частности гимназии №2.

У зднаия администрации Кировского района

Напомним, ранее пришлось выводить на улицу работников правительства Свердловской области, МУГИСО, минстроя, минобразования региона, администрации губернатора (там работа уже возобновлена), отделений ПФР, Кировского райсуда, торгового центра «Мытный двор», пельменной «Замес», и так далее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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