Эвакуированы администрация Кировского района и несколько школ (ФОТО)

В Екатеринбурге эвакуированы сотрудники и посетители администрации Кировского района. Об этом «Новому Дню» сообщили очевидцы. Возле здания дежурят врачи скорой, на месте работают представители специальных служб.
Также родители учеников школы № 23 сообщают о том, что детей отправили по домам из-за эвакуации. Причины не сообщаются. «Им просто сказали организованно одеться, выйти на улицу и идти домой. Дети рады – у нас отменилась контрольная по математике», – рассказала «Новому Дню» мама одного из второклассников.
Горожане сообщают, что идет эвакуация из «Театра кукол» на Мамина-Сибиряка и нескольких школ – на ЖБИ и в центре, в частности гимназии №2.
Напомним, ранее пришлось выводить на улицу работников правительства Свердловской области, МУГИСО, минстроя, минобразования региона, администрации губернатора (там работа уже возобновлена), отделений ПФР, Кировского райсуда, торгового центра «Мытный двор», пельменной «Замес», и так далее.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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