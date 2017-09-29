Со словами «Мне нечего терять» достал нож и пошел на полицейских – подробности резни в уральской деревне

Свердловские следователи и полицейские рассказали подробности о резне, которую устроил житель региона накануне. Выяснилось, что мужчина убивал своих знакомых, а не прохожих на улице. Трагедия произошла в деревне Гора Шалинского ГО.

Речь идет о 54-летнем жителе поселка Шамары, который действительно обвиняется в убийстве четверых человек. Пятого он ранил, но его удалось спасти. Инцидент произошел накануне днем. Выпивший мужчина взял охотничий нож, вызвал такси и отправился в деревню Гора. Он приехал на пилораму и прошел в подсобку, где застал троих обедавших людей, «с которыми у него на протяжении длительного времени имелись неприязненные отношения», как говорится в официальном сообщении ГУ МВД по Свердловской области. Мужчина достал нож и начал резать своих неприятелей. Двоих он убил на месте. С третьим, которого он ранил, он стал разговаривать. В этот момент в подсобку зашел еще один человек, которого обвиняемый тоже недолюбливал. Оценив обстановку, тот попытался сбежать, но вооруженный злоумышленник догнал его и зарезал насмерть. Раненый в это время успел сбежать, обратиться к медикам и в полицию.

Устроивший резню тем временем отправился к домам по улице Лесной – там жил еще один его знакомый, с которым у него тоже сложились «неприязненные отношения». «Выманив его под надуманным предлогом из дома, злоумышленник стал наносить ему удары ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», – отметили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Таким образом, на кровавом счету жителя Шамар оказались четверо мужчин 1964, 1966, 1968 и 1979 годов рождения. Пятого врачам удалось спасти.

Только через несколько часов после случившегося злоумышленника задержали. «Личность подозреваемого полиция установила оперативно. Им оказался пять раз судимый за совершение тяжких преступлений местный житель 1963 года рождения по имени Александр. На его розыск и задержание были ориентированы все наряды. Вскоре указанного мужчину в состоянии алкогольного опьянения на улице Победы в деревне Гора обнаружил наряд Госавтоинспекции. Гражданин оказал активное сопротивление при задержании. Увидев инспектора ГИБДД, он извлек из рукава нож и, пояснив, что ему нечего терять, начал приближаться к полицейскому. Не остановил нападавшего и произведенный капитаном полиции предупредительный выстрел в воздух. Задержать мужчину удалось только ранив его из табельного пистолета Макарова в ногу, госпитализация ему не потребовалась. Сейчас он содержится под стражей и спрашивает у сыщиков, почему они его не застрелили сразу», – отметил официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, в беседе с сыщиками гражданин признался в совершении преступления. С его слов, мотивом жестокой расправы стали обидные и оскорбительные выражения, которые позволяли себе убитые и потерпевший в адрес злоумышленника. В настоящее время ему уже предъявлено обвинение по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Мужчине грозит пожизненное.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз: судебно-медицинские, физико-техническая, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, биологическая. Проводятся допросы, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении обвиняемого и потерпевших. В ближайшее время в отношении обвиняемого, задержанного в процессуальном порядке, будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Планируется проведение с обвиняемым проверок его показаний на месте. Расследование уголовного дела, находящееся на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области, продолжается», – добавили в пресс-службе следственного комитета.

Шаля, служба информации РИА «Новый День»

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