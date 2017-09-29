Полиция Екатеринбурга месяц не может найти троицу, ограбившую инкассатора (ФОТО)

Полицейские Екатеринбурга второй месяц ищут преступников, напавших на инкассатора и похитивших больше миллиона рублей. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что ЧП случилось еще в конце августа – с заявлением о пропаже денег в ОП №3 обратился директор одной из местных фирм по адресу: ул. Уральская, 70.

«Инкассацию денежных средств из различных филиалов компании осуществляет водитель-экспедитор, который в день преступления позвонил ему и сказал, что из машины была похищена коробка с деньгами. Сотрудник также рассказал, что вышел на несколько минут из автомобиля в помещение кредитного учреждения, при этом закрыв его на ключ. Вернувшись к машине, обнаружил, что со стороны водителя разбиты переднее и заднее стекла, а также пропала коробка с деньгами. Сумма ущерба составила порядка 1 млн 375 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские изъяли с места ЧП записи камер видеонаблюдения, однако пока найти похитителей не удалось. «Сыщики уголовного розыска проверяют на причастность лиц, ранее судимых и склонных к совершению подобного рода деяниям. Всех, кто располагает информацией о личностях разыскиваемых либо их местонахождении, просьба сообщать в полицию по телефонам: (343) 356-42-03, 356-43-28 и 8-908-631-14-45», – обратились в полиции к горожанам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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