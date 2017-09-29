«Уральские авиалинии» запускают рейс из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону

С 30 октября из Екатеринбурга появится еще один рейс в Ростов-на-Дону. «Уральские авиалинии» будут осуществлять вылеты по понедельникам и пятницам. Билеты стоят от 5600 рублей в одну сторону.

Ростов-на-Дону – крупнейший город на юге России, расположившийся на берегах реки Дон. Набережная Дона – гордость города и одна из главных его достопримечательностей. По берегам реки расположены арт-объекты, игровые площадки, лавочки и уютные кафе, где можно приятно провести время. Гуляя по набережной туристы обязательно проходят под Ворошиловским мостом, который по одной из версий соединяет Европу и Азию. На Соборной площади можно полюбоваться Собором Рождества Богородицы в Ростове, который впечатляет даже нерелигиозных путешественников.

«Новый рейс – прекрасная возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки в другие города России, СНГ и дальнего зарубежья из столицы Урала», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Билеты можно приобрести на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call center на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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