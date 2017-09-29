Назначена дата начала процесса по делу бизнесмена Сиволапа, обвиняемого в убийстве пристава

В Свердловском областном суде 2 октября начнется процесс по делу екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа. Он обвиняется в убийстве судебного пристава Сергея Дмитриева и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое предварительное заседание пройдет в закрытом режиме. Дата начала рассмотрения дела по существу будет оглашена позднее. Судить коммерсанта будет Павел Неретин. Он, в частности, выносил приговоры членам кровавой «банды Тропиканки» из Нейво-Шайтанского, убийце владельца ресторана «СССР» Николая Аршинова и участникам массовых беспорядков на овощебазе №4.

Напомним, 5 октября прошлого года у дома на улице Шварца на голову судебного пристава Сергея Дмитриева, который приехал к должнику-обвиняемому, была брошена стеклянная бутылка из-под виски Chivas Rigal. С места инцидента окровавленного и потерявшего сознание мужчину с пробитой головой увезли в ГКБ №24, где он несколько месяцев находился в реанимации. После длительного лечения и нескольких операций, так и не приходя в сознание, пристав скончался 20 марта 2017 года. В покушении на жизнь пристава обвинили бизнесмена Сиволапа. Кроме того, ему вменяется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в сумме более 4,5 млн рублей, чем и бы вызван визит пристава. По совокупности преступлений бизнесмену грозит пожизненное заключение. Сейчас он находится под стражей.

Отметим, что Сиволап является одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Напомним, что основополагающий эпизод этой «уголовки» – выкуп властями особняка под снос на улице Репина, 5с, расположенного рядом с Центральным стадионом. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Виталия Сиволапа. Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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