«Уральские авиалинии» начали перевозить пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа»

С 29 сентября авиакомпания «Уральские авиалинии» перевозит пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» на собственных рейсах. Перевозка будет выполняться при наличии свободных мест до 16 октября.

Пассажиры «ВИМ-Авиа» с действительными билетами допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете совпадает с маршрутом «Уральских авиалиний», сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Чтобы попасть на нужный рейс, клиентам «ВИМ-Авиа» нужно обратиться в представительства авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропортах следования.

Уточнить наличие рейсов по нужному направлению можно также на сайте авиакомпании uralairlines.com в разделе «Расписание», в мобильном приложении Uralairlines или по звонку в колл-центр авиакомпании.

С сегодняшнего дня по поручению Минтранса РФ места для пассажиров «Вим-авиа» также резервируют авиакомпании «Аэрофлот» и S7. Как ранее сообщал «Новый День», из-за отказа «Вим-авиа» обслуживать чартерные рейсы за границей застряли порядка 40 тысяч российских туристов. Накануне сообщалось, что порядка 8,5 тысячи отпускников были возвращены на родину, благодаря усилиям туроператоров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.17

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