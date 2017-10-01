В Екатеринбурге сегодня откроется фестиваль доккино «Россия»

С 1 по 5 октября в Екатеринбурге пройдет XXVIII Открытый фестиваль документального кино «Россия». В программе этого года – 31 фильм, которые жюри выбрало из 280 заявок со всего мира. Кроме того, будут и тематические программы. Вход на все показы свободный.

Открытие фестиваля «Россия» состоится сегодня в 19:00 в кинотеатре «Салют». После торжественных мероприятий зрители увидят фильм Татьяны Скабард «Последний парад «Беззаветного» – фильм событиях 1988 года в Черном море, когда сторожевой корабль пошел на таран американского крейсера, чтобы вытеснить его из советских территориальных вод.

Всего в конкурсную программу члены жюри отобрали 31 фильм из 280 заявок. Есть среди них и картины екатеринбургских режиссеров. Например, фильм «Про рок». Конкурсная программа фестиваля по традиции будет показана в большом зале Дома кино. А также фильмы увидят зрители из Нижнего Тагила и Новоуральска.

В этом году на фестивале будет представлено множество информационных программ. В том числе: «Навстречу Чемпионату мира по футболу!»; «Антология документального кино ХХ столетия»; «Вечные ценности. Фильмы духовного осмысления» и другие.

Информационные программы будут демонстрироваться в Доме кино, библиотеке им. Белинского, духовно-просветительском центре «Царский», кинотеатре «Колизей», а также в городах-партнерах фестиваля – Верхней Пышме, Невьянске.

Программу фестиваля можно посмотреть на сайте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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