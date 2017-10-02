Всю неделю жители Урала смогут наблюдать ночные пролеты МКС

В отдельных регионах России и в государствах ближнего зарубежья начался сезон видимости Международной космической станции (МКС). Уральцам необычное зрелище откроется в ночное время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации учебной обсерватории УрФУ, искусственный спутник будет появляться над Екатеринбургом после захода солнца. Траектория полета станции – с запада на восток, время полета будет составлять на вечернем небе 3-4 минуты невысоко над горизонтом. Яркость блеска космической станции равняется показателю планеты Венера.

Фото: таблица видимости МКС из Екатеринбурга, www.heavens-above.com

По словам астрофизиков, сезон вечерней видимости МКС продлится около 3-х недель. Его хватит, чтобы увидеть солнечные батареи станции. Самое удачное время для наблюдения в Екатеринбурге – эта неделя и до 10 октября. Специалисты уточняют: чтобы увидеть пролет Международной космической станции, бинокль не потребуется, она будет заметна невооруженным глазом. Четкое расписание полетов МКС можно посмотреть на специализированных интернет-ресурсах, например, Heavens Above либо «МКС Детектор».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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