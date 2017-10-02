В Екатеринбурге открыли движение по проспекту Ленина и улице Татищева

В Екатеринбурге сегодня утром открыли движение по проспекту Ленина со стороны ВИЗа в центр. А также запустили транспорт по второй полосе улицы Татищева со стороны ВИЗа. Пробок сегодня утром было значительно меньше.

Как рассказывают автомобилисты, открытие проспекта Ленина значительно разгрузило улицу Малышева, по которой в последний месяц был организован объезд.

«Малышева сегодня почти летает. До работы добрался намного быстрее», – рассказывают горожане.

Также открыли вторую половину улицы Татищева. Напомним, движение из центра на ВИЗ было пущено ко Дню города, 19 августа. С сегодняшнего дня по Татищева можно добраться с ВИЗа – в центр.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.10.17

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