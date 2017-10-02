В Алапаевске будут судить чету интернет-мошенников, наживавшихся на «кредитах»

Супружеская пара из Алапаевска пойдет под суд за обман доверчивых граждан через соцсети. Мошенники обещали кредит под низкую ставку, требуя перевести «обязательный страховой взнос» на свой счет.

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области раскрыли преступление – мошенничество в соцстеях. Супружеская пара – молодой человек 1995 года рождения и девушка 1993 года рождения – с апреля по июль 2016 года занимались липовой выдачей кредитов. Точнее, они размещали на фейковом аккаунте сообщение о предоставлении займа до миллиона рублей под низкий процент, но для начала просили перевести «обязательный страховой взнос» на счет банковской карты, обладателем которой являлся житель Алапаевска. После поступления денег отправитель вносился в «черный список». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, всего выявлено 18 эпизодов преступления, мошенники похитили около 50 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены из ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в Алапаевский районный суд для рассмотрения по существу. За инкриминируемое обвиняемым деяние предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на пять лет.

Алапаевск, служба информации

Алапаевск. Другие новости 02.10.17

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