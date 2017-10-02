В районе Южного автовокзала под окнами многоэтажки обнаружили труп мужчины

В Екатеринбурге полиция и сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах гибели мужчины. Его тело сегодня утром обнаружили прохожие под окнами дома в районе Южного автовокзала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на место ЧП к многоэтажному жилому дому по улице Щорса, 105, выехали силовики и следователи. Криминалисты осматривают тело мужчины. Проверку проводят представители следственного отдела по Чкаловскому району СУ СКР по Свердловской области, сообщили нашему агентству в областном СК. Между тем очевидцы в социальных сетях утверждают, что мужчину выбросили из окна уже мертвого.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.10.17

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