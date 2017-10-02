Вопрос веса подвел начальника ИК-10 в Екатеринбурге под нагоняй прокуратуры

Прокуратура по жалобе правозащитников внесла представление в адрес начальника исправительной колонии №10 в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОНК Свердловской области, еще в декабре 2016 года в колониях и тюрьмах России стали действовать новые правила внутреннего распорядка, были отменены весовые ограничения посылок для заключенных. Родственники осужденных теперь должны ориентироваться на почтовые регламенты. В соответствии с ними вес посылок может составлять до 50 кг, а не как раньше – максимум 20.

«Однако администрация многих исправительных учреждений эти изменения не заметила. Так, в Фонд «В защиту прав заключенных» обратились родственники заключенных, которые рассказали, что в ФКУ ИК-10 продолжают ограничивать вес посылок до 20 кг. Эксперт Фонда Яна Фадеева направила в адрес начальника ФКУ ИК-10 обращение с просьбой разъяснить заключенным и их родственникам новые правила и напомнила, что ограничения на вес посылок убраны и сейчас регламентируются правилами оказания почтовых услуг», – говорят в ОНК.

Начальник колонии Варосян рассмотрел обращение и направил ответ, в котором не соглашался с законными доводами эксперта, ссылаясь на старые правила ИУ. Поэтому правозащитники обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство рассмотрело жалобу и признало, что в ИК-10 нарушают законодательство. «Администрацией ФКУ ИК-10 не учтено, что действующими нормативными документами в области почтовых услуг, предусмотрены виды посылок, вес которых может составлять до 50 кг. Об этом сообщил в своем ответе и.о. свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ Чернавских. – отмечают в ОНК. – Также прокурор Чернавский сообщил, что в адрес начальника ФКУ ИК-10 внесено представление об устранении выявленных нарушений».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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