Свердловскую область покидают гуси, журавли и стрижи

На Среднем Урале подходит к концу сезон миграции перелетных птиц.

Как сообщили РИА «Новый День» в Институте экологии растений и животных УрО РАН, с приходом первых похолоданий и уменьшения кормовой базы в сентябре регион в числе первых покинули насекомоядные птицы – ласточки, кукушки и стрижи. С открытием охотничьего сезона из Свердловской области начали улетать журавли, утки и гуси. Те особи, кто питается ягодами и зерновыми культурами, пока остаются на Среднем Урале. Между тем, в октябре и вначале ноября из региона начнут мигрировать свиристели, орланы, дрозды и зяблики. Традиционно птицы направляются в юго-западную Европу, некоторые виды долетают до Африки, а возвращаются назад примерно в марте.

По словам орнитологов, зимовать в Свердловской области останутся чечетки, щуры и пуночки, которые не покидают пределы региона, а просто перемещаются по территории в поисках более теплого климата. Не станут мигрировать также тетерева, глухари, синицы, рябчики, дятлы, лесные вороны, снегири, домовые и полевые воробьи.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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