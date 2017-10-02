В Екатеринбурге признали непристойной рекламу с высунутым языком

Свердловское управление ФАС признало рекламу магазина «Казанова 69» нарушающей ФЗ «О рекламе».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, к ним обратилась местная жительница, заявившая, что в вагонах метро размещена реклама, содержащая непристойный образ. На спорной рекламе был изображен «фрагмент лица от носа до шеи; в центре рекламы крупным планом изображён приоткрытый рот, губы, обведённые на 3/4 тёмным цветом, как помадой, слегка прикусанный язык, кончик которого высунут изо рта и приподнят вверх». По мнению свердловчанки, данная реклама пошлая, низкая, отвратительная и противозаконная.

Заявительница не только обратилась в УФАС, но и представила результат собственного опроса, проведенного среди граждан в районе ТЦ «Дирижабль» у ст. метро «Ботаническая». По результатам опроса, как отмечает заявитель, больше двадцати респондентов считают, что в рекламе «Казанова 69»: «Шоколад, воспламеняющий страсть для него и для нее» использован оскорбительный и непристойный образ. Из результата проведенного опроса можно обозначить наиболее яркие выдержки: «реклама способствует растлению малолетних…подобной «макулатуре» не место на рекламных баннерах», «данная реклама разрушает нравственные устои общества», «рекламу следует печатать в очень специальных сайтах или типа «Плейбой», «в рассматриваемой рекламе не соблюдены требования ФЗ «О рекламе» и Конвенции о правах ребенка», «реклама развращает, поэтому должна быть запрещена», «рекламу нельзя размещать в общественных местах, так как ее видят несовершеннолетние» и т.д.

Изучив материалы дела, комиссия Свердловского УФАС России признала рекламу ненадлежащей. Нарушение, по вердикту УФАС, выразилось в использовании непристойного образа. Кроме того, в словосочетании «Шоколад, воспламеняющий страсть, для него и для нее», отсутствовала информация об объекте страсти, указывают в УФАС.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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