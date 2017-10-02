Академический отпраздновал восьмилетие с джамперами, кавер-бэндом DoUPaDoo и группой «Океаника» (ФОТО)

В минувшие выходные самый молодой район Екатеринбурга – Академический – отмечал свое восьмилетие. Мероприятия проходили с утра до вечера сразу на нескольких площадках. В честь праздника в будущем парке высадили аллею из лип, устроили фейерверк, а также выступали джамперы, кавер-бэнд DoUPaDoo и группа «Океаника».

За восемь лет своего существования Академический вырос в настоящий город в городе с сотнями домов, развитой инфраструктурой и особой атмосферой. Район отличает не только узнаваемый архитектурный стиль, добрососедские отношения, но и традиции встречать праздники дружно и весело. И, конечно, одним из главных праздников каждый год становится День рождения.

Торжественные мероприятия в субботу начались в Академическом с самого утра. В Храме во имя Святых Божиих строителей состоялась божественная литургия, а после нее на месте будущего Преображенского парка района была заложена аллея из лиственниц. В течение дня на разных площадках района шла развлекательная программа с джамперами, выступлениями известного уральского кавер-бэнда DoUPaDoo и группы «Океаника».

К тем, кто в этот день не смог приехать в Академический, район отправился в гости сам. В полдень в центр города поехал музыкальный «интернет-автобус», стать пассажирами которого могли все желающие. В гости заглянули и известные екатеринбуржцы: участник шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Рябинкин, певица Катя Слок, рекордсмен мира по конькобежному спорту Андрей Бобров, солист группы «Красная скрипка» Александр Рассказов и многие другие. Весь маршрут и активности интернет-автобуса можно было посмотреть в прямом эфире в соцсетях и на сайте РСГ «Академическое».

Вечером автобус вернулся «домой» в район – к новому офису продаж АО «РСГ-Академическое», где состоялся необычный арт-эксперимент. Художники-шаржисты, вместе с жителями и гостями праздника, создали двухметровую стену аватарок. Здесь же подвели итоги конкурса #АКАДЕМИЧЕСКОМУ8. Весь сентябрь участники создавали фото Академического района с любым воплощением цифры 8 в кадре. На конкурс прислали более 150 работ, победительницей стала Анна Бочкова, которой и вручили Iphone8.

После подведения итогов конкурса гостей ждал праздничный торт и фейерверк.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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