Свердловчанка ударила сожителя ножом в грудь и легла спать

Жительница Пригородного района отправится в колонию на семь лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в СУ СКР, в ночь на 29 января 2017 года женщина поссорилась со своим пьяным сожителем и ударила его кухонным ножом в грудь. Бывшие при этом гости пары предложили пострадавшему вызвать скорую помощь, но мужчина отказался и продолжил распивать спиртное. Спустя еще некоторое время он проводил гостей из дома. Его сожительница легла спать, а сам он присел на кровать и продолжал сидеть на ней, пока его подруга не уснула. Проснувшись поутру, она обнаружила, что мужчина умер.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от колото-резаного ранения груди, осложнившегося кровопотерей.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденной в пользу родственников погибшего судом постановлено взыскать 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, причиненного преступлением.

Пригородный район, Служба информации РИА «Новый День»

Пригородный район. Другие новости 02.10.17

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