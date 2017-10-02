Понедельник, 2 октября 2017, 14:50 мск

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Курсантка автошколы в Екатеринбурге протаранила здание (ФОТО, ВИДЕО)

Курсантка автошколы в Екатеринбурге протаранила здание (ФОТО, ВИДЕО)

Курьезное видео появилось сегодня в популярном городском сообществе «Инцидент Екатеринбург». Девушка – курсантка автошколы сбила ограждение автодрома и на скорости врезалась в здание.

Перепутала педали

Автомобиль выбил в окно в административном помещении на цокольном этаже.

Новый День: Курсантка автошколы в Екатеринбурге протаранила здание (ФОТО, ВИДЕО)

Как рассказали РИА «Новый День» очевидцы, инцидент произошел в 13:00. Девушка была за рулем собственного автомобиля Honda Civic. Она не получила серьезных травм.

Новый День: Курсантка автошколы в Екатеринбурге протаранила здание (ФОТО, ВИДЕО)

Пояснить свои действия начинающая автолюбительница не смогла, сообщив лишь, что перепутала педали.

Новый День: Курсантка автошколы в Екатеринбурге протаранила здание (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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