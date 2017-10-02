Курсантка автошколы в Екатеринбурге протаранила здание (ФОТО, ВИДЕО)

Курьезное видео появилось сегодня в популярном городском сообществе «Инцидент Екатеринбург». Девушка – курсантка автошколы сбила ограждение автодрома и на скорости врезалась в здание.

Перепутала педали

Автомобиль выбил в окно в административном помещении на цокольном этаже.

Как рассказали РИА «Новый День» очевидцы, инцидент произошел в 13:00. Девушка была за рулем собственного автомобиля Honda Civic. Она не получила серьезных травм.

Пояснить свои действия начинающая автолюбительница не смогла, сообщив лишь, что перепутала педали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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