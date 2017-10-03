Семилетний мальчик утонул во время урока плавания в Нижнем Тагиле

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила регионального СКР возбудил уголовное дело в связи с гибелью 7-летнего мальчика на тренировке по плаванию.

Как сообщили в СУ СКР, сообщение о трагедии поступило в правоохранительные органы Дзержинского района днем 2 октября. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В соцсетях жители Нижнего Тагила сообщают, что мальчик утонул в бассейне на улице Юности. Очевидцы предполагают, что ему стало плохо, и он потерял сознание в воде. По их словам, сотрудники бассейна сразу же вытащили ребенка из бассейна и до приезда врачей оказывали ему первую медицинскую помощь.

По предварительным данным следователей, признаков того, что смерть носила криминальный характер, не имеется. Назначена судмедэкспертиза в целях установления точной причины смерти ребёнка. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

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