В Нижнем Тагиле обновили «начинку» цирка и все механизмы

В Нижнем Тагиле при реконструкции цирка пришлось полностью поменять схему электроснабжения, чтобы все цирковые механизмы, системы освещения и управления микроклиматом имели необходимый для надежной работы уровень напряжения.

«Мы получили заявку от Росгосцирка на увеличение мощности. Для этого заменили два силовых трансформатора по 1000 кВА на 1600 кВА каждый. Работали без отключения электричества, в условиях действующего распределительного пункта – привычная жизнь цирка не останавливалась ни на минуту. Сначала, не нарушая работу объекта, мы выполнили демонтаж старого оборудования, а потом так же установили новое», – рассказал главный инженер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игорь Павлюков.

Напомним, цирк в Нижнем Тагиле открылся на днях после масштабной реконструкции. Здание не просто преобразилось внешне – изменилась его «начинка», что многократно расширило возможности объекта культуры. Цирк оборудован самыми современными системами вентиляции, водоподготовки, освещения. Например, в ветеринарном кабинете появилась аппаратура для УЗИ. Есть даже «солярий», где можно быстро согреть и просушить любое крупное животное – от лошади до слона. По словам энергетиков, цирк относится к энергообъектам первой категории. Это значит, что здание имеет резервные источники электроснабжения, которые автоматически срабатывают при аварийном отключении основного питания. Установка двух мощных силовых трансформаторов гарантирует бесперебойную работу всех систем цирка – от простых до самых сложных.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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