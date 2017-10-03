Грабителей из духовной столицы Урала будут судить за расхищение могил (ФОТО)

В Серове будут судить похитителей надгробных табличек. Мужчина и женщина, приехавшие из Верхотурья, ради мелкой наживы осквернили более двух десятков могил.

Похитителей надгробных табличек помог установить житель поселка Пристанционный. 2 июля он проходил мимо железнодорожного переезда, ведущего в район поселков Энергетиков и Филькино, и заметил мужчину и женщину, у которых из порвавшегося мешка высыпалось несколько металлических табличек. Сельчанин попытался расспросить их о происхождении «ноши», но те общаться не пожелали и скрылись. Правда, в ходе беседы между собой упомянули кладбище поселка Филькино. Житель Пристанционного обратился в полицию.

Как оказалось, хищениями с кладбища пара занималась с начала мая. В биографии преступников уже есть судимости. Так, женщина 1978 года рождения, жительница Верхотурья, отбывала срок за кражу, ограничена в правах в отношении одного из своих детей. Со своим компаньоном, мужчиной 1980 года рождения, она познакомилась в родном городе, когда тот освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство родственника. В его «послужном списке» нашлись и грабежи с кражами. «Оба не стремились к законному заработку, общественно-полезному труду, злоупотребляют алкоголем. В 2017 году приехали в Серов и поселились у знакомого. Сначала занимались мелкими кражами из коллективных садов поселка Энергетиков, расположенного за территорией кладбища. Предметами преступного посягательства являлись продукты питания, одежда, посуда. Затем мужчина предложил спутнице «построить бизнес» на хищении металлических табличек с надгробий. Он скручивал, она наблюдала, чтобы никто не заметил их действий. Добычу сдавали в пункты приема металлического лома, поясняя, что таблички – со старых памятников, которые в данный момент они, как работники кладбища, демонтируют, устанавливая новые. Вырученные деньги тратили на собственные нужды», – рассказала следователь МО МВД России «Серовский» Наталья Кочергина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Общий ущерб от их преступной деятельности составил более 57 тысяч рублей, в деле – 28 эпизодов, семь из которых кражи из коллективных садов, остальные – с территории кладбища. Пострадавших полицейским также удалось установить – части из них вернули таблички с могил их родственников.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 03.10.17

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