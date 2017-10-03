«Это издевательство над людьми!» – екатеринбуржцы жалуются на холод в трамваях

Жители Екатеринбурга с приходом холодов стали жаловаться на отсутствие отопления в некоторых трамваях. «Это издевательство над людьми», – пишут екатеринбуржцы. В ЕМУП ТТУ пояснили, что обогрев в вагонах включать уже начали, но пока еще не везде. «По нормативам мы отопление включаем при отрицательных температурах. Сейчас днем температуры плюсовые», – полагают в ЕМУП ТТУ.

«Несмотря на снег в городских трамваях не включают отопление, люди вынуждены сидеть в ледяных вагонах. Такая ситуация в трамваях Южного депо. Там слесари отключили в вагонах систему отопления, чтобы водители не смогли включать её. По депо распоряжение не включать отопление, пока на улице не будет -3. Это я выяснила в разговоре с кондуктором. Это издевательство над людьми!» – публикует сегодня возмущение одной из жительниц Екатеринбурга сообщество «Типичный Екатеринбург» «ВКонтакте».

При этом в комментариях екатеринбуржцы пишут, что в некоторых вагонах все-таки тепло.

В ЕМУП ТТУ «Новому Дню» сообщили, что тепло давать уже начали.

«Мы начали пускать тепло в вагонах. Но пока идет процесс наладки, может быть не во всех вагонах тепло. По нормативам мы начинаем пуск отопления при отрицательных температурах. А сейчас днем еще температуры плюсовые», – пояснил начальник техотдела ЕМУП ТТУ Михаил Щипанов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.10.17

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