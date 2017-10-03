Крупный пожар на Вторчермете: выгорел жилой дом в 300 «квадратов», эвакуирован пансионат для престарелых (ФОТО)

В Екатеринбурге более двух часов пожарные пытались потушить дом на улице Ляпустина. Площадь пожара составила 300 кв. метров, существовал риск возгорания соседнего здания – дома престарелых. Пожилых людей эвакуировали.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня днем поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Ляпустина, 122. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, с огнем на протяжении двух часов боролись 32 сотрудника на 9 машинах, был развернут штаб пожаротушения.

Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка. Рядом с этим домом, к тому же, находится пансионат для пожилых людей, из-за сильного задымления их и сотрудников пансионата эвакуировали с помощью полицейских в соседнее крыло здания.

Фото службы спасения «Сова»

При пожаре никто не пострадал. На месте работают психологи, они оказывают помощь погорельцам. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.10.17

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