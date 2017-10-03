Водитель КамАЗа из Красноуфимска осужден за то, что оборвал провод, который убил человека

В Красноуфимске вынесен приговор 45-летнему местному жителю, который признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, днем 24 мая 2017 года в селе Крылово Красноуфимского района мужчина управлял грузовым самосвалом марки «КамАЗ 6520» и выгружал землю из его кузова. При этом водитель не посмотрел по сторонам, в результате чего верхней частью кузова самосвала повредил расположенный над местом проведения работ электрический провод.

Провод, находящийся под высоким напряжением, упал на землю и ударил током мужчину 1977 г.р., который от полученной электротравмы скончался на месте происшествия.

Подсудимому назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % от заработной платы.

Красноуфимск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноуфимск. Другие новости 03.10.17

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