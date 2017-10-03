Часть Невьянска оставили без воды из-за дорожников, уложивших асфальт в колодец

Часть жителей Нявьянска со вчерашнего дня остались без холодной воды. Как оказалось, всему виной горе-строители, которые засыпали асфальт в колодец.

Жители Невьянска в соцсетях со вчерашнего дня возмущаются новой коммунальной проблемой – в части города пропала холодная вода. На дверях жилых домов сотрудники городской администрации развесили объявления: «В связи с аварией канализационного коллектора по улице Ленина в г. Невьянске снабжение холодной водой приостановлено до окончания ремонтно-восстановительных работ». Виноватыми в ЧП оказались сотрудники подрядной организации, которая ведет ремонт дороги на Ленина.

«По предварительной информации, 2 октября 2017 года рабочими подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт улицы Ленина в г. Невьянске, допущена засыпка канализационного колодца асфальтом, что повлекло неисправность системы водоотведения.

Для устранения возникшей аварийной ситуации временно приостановлено холодное водоснабжение у потребителей, проживающих по улицам Ленина, Малышева, Максима Горького, Чапаева, Космонавтов. Проводятся необходимые ремонтные работы на магистральном канализационном коллекторе. По предварительной оценке, завершение работ запланировано 3 октября 2017 года», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По данному факту началась проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося и соответствие сроков устранения аварии нормативным. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Добавим, в части этих домов нет еще и света, в ЕДДС на 3 октября анонсировали отключения электроэнергии, в том числе в домах на улицах Ленина, Горького.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 03.10.17

Водитель КамАЗа из Красноуфимска осужден за то, что оборвал провод, который убил человека. / Жители Екатеринбурга будут замерзать в неотапливаемых домах еще неделю. / Крупный пожар на Вторчермете: выгорел жилой дом в 300 «квадратов», эвакуирован пансионат для престарелых (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»