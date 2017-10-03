В Свердловской области до сих пор не убрано с полей почти 40% овощей

Выпавший снег и минусовые температуры в Свердловской области осложнили уборку урожая, но работы продолжаются. Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, об этом заявил и.о. министра АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев.

Медленнее всего идет уборка овощей: пока собран только 61% урожая. При этом собрано более 90 % от планового количества картофеля, на хранение заложено 215 тысяч тонн клубней, по плану собрать – 218 тысяч тонн.

Кроме того, на сегодняшний день свердловские аграрии закончили заготовку кормовых культур для нужд животноводства. Собрано 31,3 центнера кормов на одно животное, при плане – 30 центнеров. Также с полей убрано 92% зерновых культур, валовый сбор зерна составил 755 тысяч тонн.

«Информации о порче урожая из-за заморозков не поступало. По прогнозам синоптиков, к концу недели установится плюсовая температура и мы надеемся, что удастся собрать урожай без потерь», – заявил Дмитрий Дегтярев.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.10.17

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