Монахини в Екатеринбурге объявили срочный сбор теплых вещей в связи с холодами

В Екатеринбурге в связи с пришедшими морозами объявлен срочный сбор теплых вещей для малообеспеченных жителей. Вещи собирает служба социальной помощи при Ново-Тихвинском монастыре. По словам монахиней, ежедневно к ним приходят порядка 30 человек, нуждающихся в одежде.

«Сейчас каждый день к нам обращается порядка 30 человек, – рассказала координатор Службы социальной помощи во имя святого Иоанна Милостивого Ирина Свистунова. – Вы можете им очень помочь. Это так просто – пересмотреть свои теплые вещи, и, скорее всего, обнаружится верхняя одежда, которую уже больше года не надевали. С вероятностью 99% она уже и не потребуется. Именно эта одежда и обувь и спасет многих людей от холода, а кого-то и от обморожения. В трудной жизненной ситуации может оказаться каждый человек, помогите совсем незнакомому человеку – и вам в тяжелую минуту жизни кто-то поможет».

По словам монахинь, в первую очередь нужны теплые крутки, пуховики и зимняя обувь. Но можно помочь и не такими «крупногабаритными» вещами – не меньше требуются варежки, перчатки, шапки, носки, свитера и другая одежда из шерсти или пуха. Особенно нужна мужская одежда.

«Самая большая трудность с мужской одеждой и обувью. Причем нужны вещи и для мальчиков, и для подростков, и для взрослых мужчин. Многим людям мы из-за этого даже не можем помочь», – отметила Ирина Свистунова.

Также необходимы противопростудные лекарства и нескоропортящиеся продукты: крупы, консервы и продукты моментального приготовления.

Пожертвования для нуждающихся принимаются в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Зеленая Роща, 1.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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