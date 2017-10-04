Бывший пресс-секретарь свердловского губернатора Мария Картуз официально возглавила РИЦ ТАСС в Екатеринбурге

Бывший пресс-секретарь свердловского губернатора Мария Картуз официально возглавила Региональный информационный центр (РИЦ) ТАСС в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС, главный редактор агентства Максим Филимонов представил Марию в новом качестве первому заместителю губернатора – руководителю администрации губернатора Свердловской области Владимиру Тунгусову.

Напомним, Мария Картуз возглавила департамент информационной политики губернатора в августе 2012 года, а в 2014 году стала личным пресс-секретарем главы региона Евгения Куйвашева. Слухи об ее уходе из «желтого дома» циркулировали с 2016 года, но только сейчас они нашли подтверждение. Прежний директор РИЦ ТАСС в Екатеринбурге Александр Пашков стал советником главного редактора агентства. В этом статусе он займется развитием различных проектов. По словам Филимонова, он рассчитывает на опыт Пашкова и его помощь в региональных вопросах.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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