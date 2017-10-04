Среда, 4 октября 2017, 08:43 мск

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В Верхней Пышме грузовик протаранил три легковушки, которые до этого врезались друг в друга

В Верхней Пышме грузовик протаранил три легковушки, которые до этого врезались друг в друга

В Верхней Пышме столкнулись три легковых автомобиля и грузовик, один из водителей получил травмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в ночь на 4 октября на Успенском проспекте. По информации областного управления ГИБДД, сначала в ДТП угодили Ford Focus и ВАЗ-2107, а затем в них врезался еще один Ford. Автомобили развернуло поперек моста. В этом ДТП серьезно никто не пострадал, но движение на дороге встало.

В этот момент по проспекту ехал грузовик МАЗ, водитель которого не заметил человека, устанавливающего знак аварийной остановки. Многотонная машина не смогла быстро остановиться на обледенелой дороге и врезалась в три стоявших машины. Один из шоферов легковушек пострадал, его доставили в больницу.

Екатеринбург, служб новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.10.17

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