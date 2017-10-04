«Четвертый канал» прекращает работу? – на сайте телекомпании появился «траурный» баннер (ФОТО)

Старейший канал Екатеринбурга сегодня попрощался со зрителями. На всех официальных ресурсах «Четвертого канала» в сети появился баннер «Спасибо, что смотрели» на черном траурном фоне. Официальный комментарий директора телеканала Элеоноры Расуловой получить пока не удалось – ее телефон выключен.

«Четвертый канал» – старейший канал Екатеринбурга, который вещал на территории города и области с 1991 года. С 2015 года «Четверка» производила только 3-3,5 часа собственного вещания, остальное эфирное время занимала продукция партнера – телеканала «Пятница!». Как заметили зрители, в последние недели из эфира пропали программы «Стенд» с Евгением Ениным и «Утренний экспресс». Продолжали выпускаться только собственные новости.

Сегодня же, похоже, можно не дождаться и новостных выпусков. На сайте телеканала появился баннер-заглушка с текстом «Спасибо, что смотрели». Щиты с аналогичным текстом были замечены на улицах Екатеринбурга.

Между тем в медиасреде ходят предположения, что «Четверка» вовсе не прекращает вещание, а начала новую рекламную кампанию, либо, возможно, проводит ребрендинг.

Напомним, в 2016 году на телекомпании «Четвертый канал» сначала сменилось руководство: вместо Алены Вугельман компанию возглавила Элеонора Расулова. Затем изменилась форма управления предприятием. Вместо найма директора владелец телекомпании – ГУП СО «Монетный щебеночный завод» – предпочел нанять Элеонору Расулову в качестве индивидуального предпринимателя – управляющего.

В последние месяцы на медиарынке Екатеринбурга ходили слухи, что после выборов губернатора область «подчистит» свой актив СМИ. Получить официальный комментарий Элеоноры Расуловой не удалось: мобильный телефон руководителя выключен или находится вне зоны действия сети.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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