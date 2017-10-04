Екатеринбургский суд оставил литовского киллера Замольскиса отбывать наказание в России

Чкаловский районный суд Екатеринбурга оставил без удовлетворения ходатайство ФСИН РФ о переводе киллера Ромаса Замольскиса, разыскивавшегося Интерполом как опасного преступника, на родину в Литву, где он мог бы отбывать оставшийся срок наказания. Об этом сообщают представители Свердловского областного суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая просьба была подписана одним из заместителей директора ФСИН России. В представлении указывалось, что Замольскиса целесообразно отправить в Литву, на это указывали и родственники киллера. Но в удовлетворении этого прошения российские служители Фемиды отказали. Апелляционных жалоб на это решение еще не поступало.

Напомним, Ромаса Замольскиса задержали в Екатеринбурге в 2014 году как участника банды Михаила Клока. Преступная группа, действовавшая в начале 2000-х годов, отличилась грабежами и кражами. В 2016 году членам ОПГ был вынесен приговор. Суд приговорил Михаила Клока к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Валерия Поварова – к 11 годам лишения свободы строгого режима, Ромаса Замольскиса – к 16 годам строгого режима.

В зависимости от роли каждого, им вменялось совершение краж, грабежей и покушение на убийство в составе ОПГ. По версии следствия, ранее неоднократно судимый Михаил Клок создал банду для совершения хищений чужого имущества. Группировка с июля 1999 года по октябрь 2004-го провернула 4 грабежа, 8 краж и мошенничество. Кроме того, криминальное трио совершило покушение на жителя Екатеринбурга, взорвав боевую гранату у окна его квартиры на улице Крауля.

«Банда отличалась тщательным планированием преступлений и конспирацией. Ее члены носили шапки-маски с прорезями для глаз, перчатки, чтобы не оставлять следов на месте преступления, а потерпевшим фиксировали ноги и руки пластмассовыми хомутами. Кроме этого, участники группы часто меняли SIM-карты сотовых телефонов, при совершении преступлений использовали радиостанции и для конспирации при разговорах пользовались псевдонимами», – отмечали ранее в СКР. При этом Ромас Замольскис долгое время находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Литовской Республики. Он обвинялся в нападениях на полицейских и инкассаторов. В 2001 году Замольсктс выехал из Литвы сначала в Калининградскую область, а затем на Урал, подальше от правоохранительных органов. В России он жил по поддельным документам.

Екатеринбург, служб новостей РИА «Новый День»

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