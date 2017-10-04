Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Свердловской области

В Свердловской области на автодороге Ачит – Месягутово столкнулись два легковых автомобиля, есть погибшие и пострадавшие, сообщили в среду в региональном управлении ГИБДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным ведомства, водитель автомобиля Geely Emgrand выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2112. В результате ДТП погибли две пассажирки автомобиля ВАЗ. Пострадали также водитель и еще два пассажира ВАЗ-2112, говорится в сообщении. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

Екатеринбург, служб новостей РИА «Новый День»

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