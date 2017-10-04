Налоговая банкротит Екатеринбургэнерго за долг в 46 миллионов

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области подала иск о банкротстве МУП «Екатеринбургэнерго». Сумма долга муниципального предприятия приближается к 46 миллионам рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в картотеке Арбитражного суда Свердловской области появилось заявление ФНС о банкротстве МУПа. Сумма долга Екатеринбургэнерго – 45 млн 844 тысячи рублей. Заявление к производству пока не принято.

На сегодняшний день в базе судебных приставов числится 370 записей о взыскании долгов с Екатеринбургэнерго. Годом ранее приставы уже арестовывали имущество МУПа, чтобы принудить предприятие выплатить долги на сумму свыше миллиарда рублей. Под арест попали 475 недвижимых объектов, 177 единиц автотранспорта, акции на сумму почти в миллиард рублей. На тот момент общая сумма задолженности «Екатеринбургэнерго» перед ресурсниками превышала 1,6 млрд рублей. Долги были причиной постоянных отключений горячей воды в жилых домах Чкаловского района. До этого экс-руководитель предприятия Евгений Бондарев был приговорен к двум годам колонии-поселения – за время его работы со счетов МУПа «исчезло» 30 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 04.10.17

Каждая шестая улица Екатеринбурга – уникальная: «Яндекс» проанализировал топонимику российских городов. / В школе Екатеринбурга, где рухнул потолок, прокуратура начала проверку. / В дни ЧМ-2018 по футболу жильцы 60 домов будут заезжать в свои дворы по пропускам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»