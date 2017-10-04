В Екатеринбурге жители Химмаша остались без отопления и горячей воды

В Екатеринбурге коммунальное ЧП – десятки жителей микрорайона Химмаш остались без горячей воды и отопления.

Как сообщили РИА «Новый День» горожане, в настоящее время тепло и вода отсутствуют сразу в нескольких жилых домах на лице Инженерной, Черняховского и Водная. «Отопление пропало еще в минувший вторник днем. Звоним в диспетчерские службы, там говорят – авария на сетях. Из-за этого отсутствует и горячая вода. Настоящий ад, учитывая, что на улице минусовая температура», – рассказал нашему агентству местный житель.

Представители «ЭнергосбыТ Плюс» уточняют, что ремонтные бригады уже занимаются восстановлением поврежденного трубопровода на Химмаше. По предварительным данным, сети не выдержали нагрузки, связанной со стартом отопительного сезона. Энергетики обещают, что отопление и горячая вода появятся в домах горожан к сегодняшнему вечеру.

Екатеринбург, служб новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.10.17

Алексей Учитель не приедет на премьеру «Матильды» в Екатеринбург. / Налоговая банкротит Екатеринбургэнерго за долг в 46 миллионов. / Каждая шестая улица Екатеринбурга – уникальная: «Яндекс» проанализировал топонимику российских городов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»