Накануне Дня работников угрозыска в Екатеринбурге вспомнили о самой массовой кровавой бойне на Среднем Урале

5 октября исполняется 99 лет со дня образования в системе МВД службы уголовного розыска. Накануне праздника глава управления угрозыска ГУ МВД по Свердловской области Александр Мазаев организовал встречу с ветеранами подразделения.

Как сообщил сегодня РИА «Новый День» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, среди гостей присутствовали экс-руководитель главка Владимир Воротников, начинавший свою карьеру опером, бывший начальник «убойного отдела» Александр Груздев, ветеран Великой Отечественной войны Ефим Штейнварг и другие заслуженные сыщики. Их наградили за весомый вклад в борьбу с преступностью медалями «Слава советский милиции». Шестерым ветеранам сыска дополнительно вручили благодарности от Совета ветеранов МВД России, еще 10 стражей правопорядка получили почетные грамоты.

«Обо всех уральских асах сыскного дела в одной заметке рассказать не получится. Каждый из них достоин очерка. Вот чем, к примеру, в лихие 90-е, работая в отделе по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, занимался Груздев. В те годы часто происходили вооруженные разборки между группировками, делившими сферы влияния. Как правило, такие инциденты не обходились без человеческих смертей. Так, в Нижнем Тагиле в феврале 1997 года в результате произошедшего в сауне конфликта было убито восемь местных жителей, еще четверо получили тяжелые ранения. Как выяснили силовики, в тот роковой день там отмечали день рождения одной из жертв. Но праздник не удался, вместо поздравлений довольно скоро прогремели выстрелы. Это стало, пожалуй, самой массовой бойней на Среднем Урале. Расследование находилось на контроле не только у начальника регионального главка, но и у руководства центрального аппарата в Москве. Сыщики работали сутками. Ретировавшихся душегубов найти оказалось не просто, их искали долго, задержали в 1998-1999 годах, после чего наступила неотвратимость наказания. Одного суд приговорил к пожизненному лишению свободы, второго – к 21 году тюремных нар, третьего – к 20, четвертого – к 19. Груздев и его не мене боевые соратники из «убойного отдела» и в наши дни помогают словом и советом молодому поколению полицейских. Это, не побоюсь громкого слова, золотой фонд главка. Кстати, ветераны считают, что криминогенная ситуация в наши дни значительно изменилась, тем не менее специфика работы в уголовном розыске не позволяет передохнуть тем, кто там трудится. Без дела опера не останутся. Ведь, как гласит известная мудрость, сыск вечен. Сыщики были до революции, после революции и будут всегда, пока на свете есть хотя бы один не отправленный на зону вор», – отметил полковник Горелых.

По словам собеседника агентства, в этом году свердловские сыщики раскрыли 1385 преступлений против личности (убийства, изнасилования и причинения тяжкого вреда здоровью). Не осталось безнаказанным 1721 преступление прошлых лет (по данному показателю свердловчане на третьем месте в РФ), 468 преступлений в сфере незаконного оборота оружия, 445 грабежей, 225 разбойных нападений, 4,5 тысячи краж и 199 хищений автотранспортных средств.

Екатеринбург, служб новостей РИА «Новый День»

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