Рейс из Ларнаки в Екатеринбург задерживается на 18 часов (СКРИН)

Рейс FV-5802 авиакомпании «Россия» с Кипра в Екатеринбург задержан на 18 часов. Самолет должен был приземлиться в Кольцово еще в 3 часа ночи, но теперь ожидаемое время прибытия – 21:00. Причина – позднее прибытие.

Согласно информации на онлайн-табло Кольцово, пассажиры авиакомпании «Россия» должны были прибыть из Ларнаки 4 октября в 03:10. Сейчас же время прилета изменено на 21:00. По предварительным данным, рейс задерживается по техническим причинам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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